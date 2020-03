Dalla Spagna: Psg, Thiago Silva offerto al Real Madrid

Ancora tutto da decifrare il futuro del difensore del Paris Saint-Germain Thiago Silva. Il brasiliano andrà in scadenza di contratto al termine della stagione ed è probabile che non prolunghi il proprio matrimonio con i francesi. I parigini, come riporta Marca, avevano in realtà offerto al giocatore il rinnovo per un altro anno per poi venderlo al Real Madrid per 10 milioni di euro, ma i blancos hanno rifiutato l’offerta, preferendo puntare su altri profili per rinforzare la propria rosa.