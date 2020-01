Dalla Spagna, Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio: Inter e Juventus alla finestra

Quelle in corso potrebbero essere le ultime ore da giocatore del Barcellona per Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, secondo quanto raccolto da Cadena SER, potrebbe infatti lasciare i blaugrana già durante la sessione invernale di mercato. Il giocatore non è più ritenuto un elemento essenziale nel progetto dei catalani, che, in caso di una buona offerta, potrebbero lasciarlo partire.

PRETENDENTI – Una situazione che viene monitorata con attenzione da Inter e Juventus, già da tempo sulle tracce di Rakitic. Nelle prossime ore sia nerazzurri che bianconeri potrebbero presentare un’offerta per il croato.

RAKITIC, ADDIO ALLA CROAZIA: “L’EUROPEO 2020 POTREBBE ESSERE L’ULTIMO MIO TORNEO IMPORTANTE…”