Dalla Spagna: Rakitic verso la Bundesliga

Potrebbero essere gli ultimi mesi con la maglia del Barcellona per Ivan Rakitic. Il centrocampista non è infatti più considerato essenziale nel progetto tecnico dei blaugrana e già a gennaio, da quanto trapela, potrebbe cambiare aria. Su di lui vi sarebbe l’interesse di numerosi club, a partire da quello della Juventus di Maurizio Sarri. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Don Balon, la destinazione più probabile per il croato sembra essere quella tedesca.

BORUSSIA DORTUMUND – In pressing su Rakitic, con particolare insistenza, vi sarebbe il Borussia Dortmund, chiamato a contendere il titolo al Bayern Monaco. La società giallonera avrebbe già contattato i catalani in estate offrendogli il cartellino di Sancho, in cambio però di un conguaglio in proprio favore di 120 milioni di euro. Una richiesta ritenuta eccessiva dal Barcellona, con le due parti che si sono ripromesse di parlare dell’affare a gennaio.