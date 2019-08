Dalla Spagna: Rakitic verso l’Italia. Ecco chi lo vuole

Tornano a riaccendersi le voci che vorrebbero Ivan Rakitic in uscita dal Barcellona. Il croato, con l’arrivo in blaugrana di Frenkie de Jong, non sarebbe più ritenuto indispensabile dal tecnico Ernesto Valverde e potrebbe quindi essere ceduto già durante questa sessione di mercato, con il futuro del centrocampista che potrebbe essere in Italia.

INTER – In pressing su Rakitic, secondo quanto raccolto da Sport, vi sarebbe infatti l’Inter di Antonio Conte, desiderosa di rinforzare la zona nevralgica del campo. Per lasciar partire il giocatore, il Barcellona chiede però almeno 50 milioni di euro, con la situazione che potrebbe sbloccarsi solamente negli ultimi giorni di mercato.