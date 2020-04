Dalla Spagna: Real Madrid all’assalto di Kane

Harry Kane vuole lasciare il Tottenham. L’attaccante, al termine della stagione, vuole infatti tentare una nuova avventura che gli permetta di potersi giocare la vittoria di qualche titolo, obiettivo fin qui sfuggitogli con la maglia degli Spurs. Sull’inglese hanno messo gli occhi numerosi club, tra cui la Juventus di Maurizio Sarri. In queste ore, come riporta Ok Diario, si sarebbe però fatto insistente il pressing del Real Madrid.

ASSALTO – I blancos avrebbero infatti messo Kane in cima alla lista dei desideri, mostrandosi pronti a follie pur di arrivare al giocatore.

RIO FERDINAND RIVELA: “KANE? POTREBBE ANDARE ALLA JUVENTUS…”