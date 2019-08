Dalla Spagna, Real Madrid disposto ad offrire anche James Rodriguez per Neymar

Continua la telenovela di mercato legata all’asso brasiliano Neymar. L’attaccante del Psg è ricercatissimo da Barcellona e Real Madrid e proprio questi ultimi sarebbero pronti ad una super offerta.

Come riporta AS, infatti, nelle prossime ore i Blancos, approfittando della fase di stallo nella trattativa che il Barcellona sta portando avanti per il fuoriclasse brasiliano, proverà a chiudere l’operazione mettendo sul piatto alcuni nomi altisonanti.

Al-Khelaifi ha chiesto Vinicius, ma il Real Madrid starebbe provando ad inserire nell’affare altri nomi illustri: Varane, James Rodriguez e Keylor Navas. Difficile, invece, che Bale, Isco e Benzema possano lasciare la capitale spagnola. La società di Florentino Perez è decisa a portare in Spagna Neymar e i francesi potrebbero cedere alle lusinghe blanche e…alle contropartite offerte…