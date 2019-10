Dalla Spagna: Real Madrid, Mariano e Isco le carte per arrivare a Eriksen. Ecco perché

Christian Eriksen è il nome più caldo in vista del prossimo mercato di gennaio. Il centrocampista del Tottenham, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, potrebbe infatti lasciare gli Spurs già durante la sessione invernale dei trasferimenti. Su di lui hanno messo gli occhi numerosi club, tra i quali, come noto, il Real Madrid di Zinedine Zidane.

CARTE – I blancos, secondo quanto raccolto da AS, operaranno in entrata solamente in caso di allegerimento della propria rosa, composta attualmente gà da 25 giocatori. Ecco così che un ruolo chiave potrebbe essere svolto da Mariano e Isco, che non rientrano più nei piani del club: in caso di loro addio a gennaio, le merengues si getterebbero allora a capofitto su Eriksen.