Dalla Spagna: Real Madrid, nuovo tentativo per Pogba

Il Real Madrid torna alla carica per Paul Pogba. Dopo i tentativi andati a vuoto nel 2016 e nel 2019, i blancos, come raccolto da AS, sarebbero pronti ad effettuare un nuovo tentativo per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista, attualmente in forza al Manchester United. Il francese, reduce da una stagione costellata da continui problemi fisici e seguito anche dalla Juventus, andrà in scadenza di contratto con i Red Devils nel 2021 e potrebbe decidere di lasciare l’Inghilterra in caso di interessante offerta. Offerta che i madrileni, secondo quanto riporta il giornale spagnolo, sarebbero pronti a presentare in estate.