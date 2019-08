Dalla Spagna, retroscena Areola: tre anni dopo il rifiuto, ecco il ‘sì’ al Real Madrid

Potrebbe esserci del ‘traffico’ sulla rotta Spagna-Francia: Keylor Navas, portiere del Real Madrid, sarebbe ad un passo dal Psg; percorso inverso, invece, per Alphonese Areola che dal club parigino passerebbe alla società madrilena.

Sembra essere sempre più possibile, infatti, lo scambio tra le due società, che vedrà coinvolti i due portieri. Keylor Navas, alla ricerca di un posto da titolare dopo essere stato confermato come vice di Courtois al Real Madrid, sarebbe ad un passo dai campioni di Francia del Psg, a caccia di un portiere che possa essere garanzia di esperienza e di grande affidabilità.

Da Parigi dovrebbe fare rotta inversa Areola, 26enne francese di origine filippina, che lo scorso anno ha dovuto spartirsi il minutaggio con Buffon.

RETROSCENA – Ed è proprio sul portiere francese che dalla Spagna, in particolare AS, presentano un retroscena importante relativo al suo futuro, possibile, passaggio al Real Madrid. Tre anni fa, nel 2016, Areola era stato offerto ai blancos: l’agenzia Gestifute fece un’offerta al classe ’93 perché affidasse a loro la sua procura e Jorge Mendes gli promise, tra le altre cose, un trasferimento a Madrid. Dal canto suo, il portiere decise di rimanere a Parigi perché voleva conquistarsi il posto nella Nazionale francese ed essere titolare, cosa che non avrebbe potuto fare in Spagna proprio a causa anche di Keylor Navas.

Dopo tre stagioni da quella vicenda, il Psg potrebbe lasciarlo andare proprio per il costaricano e in questo caso, Areola accetterebbe di fare da secondo a Courtois, rassegnato dal doversi giocare, in ogni caso, il posto in squadra.