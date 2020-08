Dalla Spagna, Ronaldo chiama rinforzi da Madrid: la Juve prepara il colpo

L’eliminazione agli ottavi di Champions League ha lasciato il segno in casa Juventus. I bianconeri hanno silurato rapidamente Maurizio Sarri e al posto del tecnico toscano è stato chiamato Andrea Pirlo. Tuttavia la rivoluzione della Vecchia Signora sembra destinata a non limitarsi esclusivamente alla panchina. La rosa potrebbe subire profondi cambiamenti.

RINFORZI

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato alla società di puntare ad alcuni profili precisi, già avvezzi a grandi traguardi. Infatti il portale spagnolo indica in Karim Benzema il rinforzo ideale indicato da CR7. Il fuoriclasse portoghese ritroverebbe così in bianconero un giocatore che lo ha aiutato ad affermarsi al Real Madrid. L’attaccante francese, dal canto suo, è uno dei punti di forza dei Blancos. Anche per questo motivo non sarà un’operazione semplice da portare a termine.