Dalla Spagna, rottura Skriniar-Inter: il difensore tentato da una big

L’Inter si sta concentrando sulla semifinale di Europa League. I nerazzurri sono attesi dalla sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Tuttavia, secondo voci provenienti dalla Spagna, non tutto sembrerebbe filare via liscio tra gli uomini di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, Milan Skriniar non sarebbe felice della gestione del tecnico italiano. Il difensore slovacco vorrebbe trovare più spazio rispetto al minutaggio concessogli dall’allenatore ex Juventus e Chelsea.

OFFERTA

Sempre secondo il portale spagnolo, Skriniar sarebbe anche tentato dall’accettare l’offerta proveniente dal Real Madrid. I Blancos devono fare i conti con un reparto difensivo da svecchiare. Infatti Sergio Ramos non è più giovanissimo e gli altri difensori non sembrano convincere del tutto, specialmente dopo l’eliminazione per mano del Manchester City agli ottavi di Champions League.