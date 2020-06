Dalla Spagna sicuri, Arthur alla Juventus: scambio fatto entro il weekend

Arthur alla Juventus, Miralem Pjanic al Barcellona. In Spagna sono sicuri che l’affare tra blaugrana e bianconeri sia ormai alle sue battute finali. Nel weekend potrebbe esserci la chiusura definitiva.

Affare fatto: ok a scambio Arthur-Pjanic

L’accordo tra i club e tra le società e i giocatori è ormai stato raggiunto. Solo pochi dettagli da limare poi sarà affare fatto. La Juventus avrebbe offerto ad Arthur un contratto da 5 milioni annui più bonus. Il brasiliano avrebbe detto sì. In Spagna sono convinti che l’affare andrà in porto nel weekend. Mundo Deportivo e Sport restano certi che entro il 30 giugno ci sarà l’annuncio. Il brasiliano lascerà Spagna con un po’ di rammarico, allo stesso tempo, però, è orgoglioso del lungo corteggiamento della Juventus, che in cambio cederà Miralem Pjanic, pronto a giocare con Messi dopo aver conosciuto da vicino Cristiano Ronaldo.

QUI LE NEWS DI GOSSIP