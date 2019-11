Dalla Spagna sicuri: Cristiano Ronaldo può lasciare la Juventus a fine stagione se…

Qualche rumors c’era già stato nei giorni scorsi, adesso le indiscrezioni stanno diventando sempre maggiori: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus alla fine di questa stagione. Come riporta il Sun, che cita il programma televisivo spagnolo ‘Chiringuito De Jugones‘, l’asso portoghese starebbe pensando all’addio.

Dopo due stagioni in maglia bianconera, Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare. La condizione fondamentale perché questo accada è il mancato successo in Champions League. Se la Juventus non dovesse trionfare nell’ambito torneo in questa stagione, il portoghese lascerà la Vecchia Signora. Stando al giornalista Eduardo Inda, CR7 è andato a Torino con l’obiettivo di vincere la coppa con una terza squadra e se non dovesse riuscirci è molto probabile, se non sicuro, che le parti si diranno addio. In caso di cessione di Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe provare il doppio grande colpo: Pogba e Mbappé.