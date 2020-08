Dalla Spagna sicuri: Diego Costa ha confessato agli amici che il suo futuro è a Milano

Diego Costa potrebbe giocare in Serie A. Anzi, con ancor più precisione potrebbe giocare a Milano. Da capire se con la maglia rossonera o con quella dell’Inter. Dalla Spagna sono convinti che l’attaccante dell’Atletico Madrid lascerà i colchoneros per approdare in Italia.

Diego Costa: futuro milanese

Juan Gato, giornalista anche della radio spagnola Cadena COPE, ha pubblicato sul suo profilo Twitter, un messaggio abbastanza chiaro sul futuro del bomber spagnolo dell’Atletico Madrid. “Diego Costa ha confessato ai suoi amici più stretti, dopo l’eliminazione in Champions League, che la sua prossima destinazione è Milano”. Parole chiare che, però, non svelano quale sarà la squadra del centravanti. Mancano conferme sulla bomba di mercato ma Milan o Inter sembrano dunque essere la futura meta del calciatore. In passato calciatore era già stato allenato da Conte al Chelsea, non senza qualche grana di troppo…

