Dalla Spagna sicuri: il Real Madrid si è rassegnato a perdere Sergio Ramos al termine della stagione

Sergio Ramos dirà addio al Real Madrid al termine della stagione in corso. Il capitano blancos, in scadenza di contratto con la società madrilena, sembra essere ormai destinato a salutare la capitale spagnola. Dopo i tanti rumors sul mancato rinnovo e le varie proposte ricevute, pare che non ci siano più margini di manovra per trovare l’accordo.

Sergio Ramos: Real Madrid rassegnato a perderlo

Secondo quanto riportato dal programma El Chiringuito al Real Madrid danno ormai per certo l’addio di Sergio Ramos dopo 16 anni di militanza. Il capitano ha rifiutato anche le recenti offerte arrivate direttamente dal patron Florentino Perez e sarebbe pronto a dire di sì ad altri club. Su tutti il Paris Saint-Germain che da tempo aveva messo lo spagnolo nel mirino arrivando ad offrire ben 15-16 milioni netti di ingaggio. Secondo El Pais il club di Parigi potrebbe addirittura spingersi a 20 milioni netti pur di portare nella capitale francese El Gran Capitan.