Dalla Spagna sicuri: Lionel Messi ha deciso e annuncerà presto il suo futuro

Si è conclusa oggi la telenovela riguardante il futuro di Lionel Messi. L'argentino non ha rinnovato il proprio contratto con il Psg e saluterà la squadra parigina. I motivi? In primis perché non rientra più nel progetto tecnico del club, ma anche per il comportamento a lui riservato da parte dei tifosi parigini. In ogni caso, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Leo avrebbe già preso una decisione riguardo il proprio futuro. Il fuoriclasse non vuole aprire una telenovela di mercato come accaduto nel 2021 con il suo trasferimento in Francia, per cui dovrebbe annunciare la sua prossima destinazione a giorni.