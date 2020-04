Dalla Spagna sicuri: super scambio di mercato tra Juventus e Barcellona

Juventus e Barcellona a lavoro per un pazzo scambio di mercato nella prossima finestra estiva. La Vecchia Signora e i blaugrana hanno rapporti forti e decisamente buoni. Ecco perché dalla Spagna non hanno dubbi e ipotizzano la trattativa che potrebbe vedere coinvolti diversi calciatori.

Alla base dei discorsi, come afferma Rac 1 ci sarebbe l’idea di scambiare Pjanic e Arthur ma come sottolinea anche Mundo Deportivo tornano di moda anche Bernardeschi e Bentancur. Le dirigenze starebbero lavorando su uno scambio per il centrocampo che consenta di realizzare plusvalenze e migliorare le rispettive squadre. Nell’affare occorrerà fare attenzione anche alle possibili rivali con l’Inter che da tempo ha messo nel mirino proprio Arthur e Vidal e che potrebbe infastidire la riuscita dell’affare tra Juventus e catalani.