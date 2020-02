Dalla Spagna: sirene argentine per Higuain

Positiva fin qui la stagione di Gonzalo Higuain, che con la maglia della Juventus sembra aver ritrovato quella vena perduta durante le esperienze al Milan e al Chelsea. Il Pipita, come riporta fichajes.net, è seguito con attenzione dal River Plate, club nel quale l’argentino ha già giocato 2004 al gennaio 2007. Il tecnico Marcelo Gallardo desidera infatti un rinforzo in attacco per la sua squadra e il nome del giocatore bianconero sarebbe finito in cima alla lista dei desideri.

BUFFON: “GUARDIOLA ALLA JUVENTUS? SE RESTA SARRI VORRA’ DIRE CHE…”