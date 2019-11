Dalla Spagna, svolta Rakitic: la Juventus sfida l’Inter ma il croato…

Ivan Rakitic potrebbe essere in uscita dal Barcellona. Il centrocampista blaugrana non sta vivendo una stagione esaltante anche vista la grande concorrenza nel reparto di mezzo.

Ecco perché le voci di un suo possibile addio, magari già nel mercato invernale prendono sempre più forza. Come riporta Mundo Deportivo, sul croato ci sono da tempo anche due italiane: Juventus e Inter. Proprio le due forze della Serie A si starebbero contendendo il calciatore.

CONTATTI – La Juventus potrebbe decidere di puntare Rakitic, non solo per portarlo a Torino, magari al posto di Emre Can che non rientra nei piani di Sarri, ma anche per fare un’azione di disturbo per l’Inter che, allo stesso tempo, segue anche Vidal. Chiaro che il Barcellona non si lascerà scappare contemporaneamente i due centrocampisti. Ecco perché molto potrà dipendere dall’offerta delle due società. Rakitic vuole giocare e in questo caso, viste le rose delle due big italiane, all’Inter avrebbe maggiori possibilità e ritroverebbe anche il suo connazionale Brozovic. Attenzione però sempre alle mosse di Paratici: la Juventus avrebbe contattato i blaugrana. A gennaio potrebbe esserci scontro totale con l’Inter…