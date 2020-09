Dalla Spagna, ultimatum della Juventus ad un nuovo bomber: non è nuovo alla Serie A…

Non solo Edin Dzeko e Luis Suarez. Per l’attacco della Juventus esiste un’altra possibilità e non si tratta di un nome sconosciuto. Anzi. Il centravanti nuovo per i bianconeri potrebbe essere un ex Napoli: Edinson Cavani.

Juventus: la chiamata a Cavani

Secondo quanto informano dalla Spagna, e precisamente Don Balon, la Juventus avrebbe contattato Edinson Cavani, ancora libero sul mercato dopo l’addio al Psg. Il classe 1987 della nazionale uruguaiana, attualmente svincolato, potrebbe essere una valida alternativa ai mancati arrivi di Dzeko e Suarez.

L’ex Napoli avrebbe tempo per dare una risposta entro il 4 ottobre, ovvero il giorno prima della scadenza della sessione di calciomercato. El Matador aveva già parlato di Juventus in passato ma probabilmente adesso i rumors sono diventati qualcosa in più…

