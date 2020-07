Dalla Spagna, un ex Palermo pronto a tornare in Serie A

Della serie “a volte ritornano”. Dalla Spagna sono sicuri, la Lazio sta per riportare in Italia il trequartista argentino ex Palermo Franco Vazquez. Il calciatore, che aveva presenziato anche in Nazionale azzurra nel 2015 potrebbe rivedersi in Serie A.

Franco Vazquez pronto a tornare in Italia

Secondo quanto si legge da transfer20.com, Franco Vazquez, che da tempo era entrato nel mirino di diversi club anche italiani, potrebbe rivedersi in Serie A. La Lazio sarebbe vicina a mettere le mani sul cartellino del trequartista argentino che in Serie A ha già indossato la maglia del Palermo. Il 31enne è in scadenza nel giugno 2021 col Siviglia e da tempo non più al centro del progetto della squadra andalusa. Il suo eventuale trasferimento potrebbe portare nelle casse della società spagnola circa 8 milioni di euro. Il club biancoceleste, dal canto suo, si assicurerebbe un giocatore di sicuro talento e tecnica che potrebbe fare al caso della squadra guidata da Simone Inzaghi.

