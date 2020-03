Dalla Spagna: una big di Premier per James Rodriguez

James Rodriguez potrebbe lasciare il Real Madrid in estate. Il colombiano, rientrato ai blancos questa stagione dopo l’esperienza in prestito al Bayern Monaco, non ha convinto il tecnico Zinedine Zidane, che avrebbe dato il via libera ad una nuova partenza del giocatore. Sul fantasista, come riporta il Mundo Deportivo, avrebbe concentrato le proprie attenzioni una big di Premier League.

PREMIER – Ad aver messo nel mirino James Rodriguez sarebbe l’Arsenal di Mikel Arteta, chiamato al riscatto dopo l’ennesima stagione sottotono.