Dalla Spagna, Vidal saluta i compagni a Barcellona: Inter più vicina?

Il tempo di Arturo Vidal al Barcellona sembra ormai concluso. E secondo quanto riportato da AS, il divorzio non sarebbe più questione di giorni, ma di ore. Infatti il quotidiano spagnolo afferma che il centrocampista cileno avrebbe salutato i compagni di squadra e svuotato gli armadietti all’interno del centro sportivo. Segnali inequivocabili di un addio davvero imminente.

ASSALTO INTER

Potrebbe essere anche l’attimo giusto per l’Inter per farsi avanti nei confronti del giocatore. Non è certamente un mistero che il tecnico Antonio Conte voglia con sé uno dei pilastri della sua Juventus imbattibile. Vidal ha conquistato tre scudetti con l’allenatore salentino sulla panchina dei bianconeri. Un tris che si somma allo scudetto conquistato nel primo anno di Massimiliano Allegri. Il guerriero Arturo potrebbe cercare di allungare la sua striscia vincente in Italia con l’Inter.

