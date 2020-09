Dalla Spagna, Vidal si libera dal Barcellona: l’Inter chiude l’affare

Dopo Ivan Rakitic, tocca ad Arturo Vidal. Il centrocampista seguirà le orme del collega e dirà addio al Barcellona. Mentre si cerca di capire quale sarà il futuro di Lionel Messi, in casa blaugrana è tempo di rivoluzione anche per altri componenti della rosa di Koeman. Secondo il quotidiano Sport, toccherà al cileno salutare la società blaugrana. In tal senso, l’Inter è alla finestra.

Vidal ai saluti: finalmente ecco l’Inter

Secondo quanto si apprende dalla Spagna, già oggi, infatti, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della risoluzione del suo contratto tra Barcellona e Arturo Vidal. La società avrebbe deciso di rinunciare a far cassa dalla cessione del calciatore, ma di “risparmiare” sul contratto in scadenza nel 2021 e dunque non pagare l’ultima annata dovuto al giocatore.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, una volta firmata la risoluzione, Vidal avrà il via libera per firmare con l’Inter, con cui ha già un principio di accordo da giorni. Il cileno ritroverà Antonio Conte e andrà a rinforzare il centrocampo nerazzurro.

