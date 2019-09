Dalla Spagna, Zidane a rischio esonero: il Real pensa anche ad Allegri

Dopo i tentennamenti in campionato, ecco il flop in Champions League. Non c’è pace per il Real Madrid. I Blancos stanno faticando clamorosamente, nonostante un mercato straordinariamente ricco. Così, in Spagna spuntano i primi dubbi sul futuro di Zinedine Zidane. Il tecnico francese è già finito sul banco degli imputati per gli scarsi risultati e, secondo Marca, le Merengues potrebbero esonerare anzitempo il vincitore di tre Champions League per puntare su una nuova guida tecnica. Tra i profili indicati per l’eventuale successione spunta anche il nome di Massimiliano Allegri. L’ex Juventus potrebbe interrompere il suo anno sabbatico per tornare ad allenare di fronte alla richiesta esplicita di Florentino Perez.