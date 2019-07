Dalla Turchia, c’è anche il Galatasary su Nainggolan

Radja Nainggolan non rientra nei piani dell’Inter di Antonio Conte. Per il Ninja diverse le squadre interessate, in Italia e all’estero. Dopo l’ipotesi Sampdoria, e quella clamorosa di un ritorno in Sardegna, al Cagliari, ecco che dalla Turchia pare che il Galatasary si stia muovendo.

Come riporta Sabah, il club turco avrebbe chiesto il prestito gratuito di Nainggolan all’Inter. Dopo la cessione di Joao Miranda, potrebbe essere il turno anche del centrocampista belga, pezzo pregiato del mercato in uscita nerazzurro.

Resta ancora da capire la risposta che darà l’Inter al Galatasaray, anche se sicuramente non sarà entusiasta di non ricavare nulla da uno dei suoi migliori calciatori in mezzo al campo. Il club turco, con Nainggolan formerebbe un centrocampo davver solido con l’altro neo acquisto Seri.