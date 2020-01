Dalla Turchia: Galatasaray ad un passo da Murillo

Potrebbe essere già ai titoli di coda l’avventura di Jeison Murillo con la Sampdoria. Il difensore, arrivato in blucerchiato la scorsa estate dal Valencia, sarebbe infatti ad un passo dal Galatasaray. La notizie è stata riportata da Hurriyet, secondo cui il colombiano avrebbe accettato di cambiare aria visto il poco spazio trovato a Genova. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, con i doriani che però, prima di dare il via libera all’operazione, vorrebbere chiudere per Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli.

