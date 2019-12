Dalla Turchia: Ljajic torna in Italia? Due squadre di Serie A interessate

Adem Ljajic potrebbe ritornare in Italia. È questa l’indiscrezione che filtra direttamente dalla Turchia, Paese in cui gioca dal 2018 l’esterno offensivo serbo, essendo di proprietà del Besiktas. È difatti il giornale Fanatik a parlare di un possibile ritorno in Serie A dell’ex Fiorentina, Roma, Inter e Torino già durante la sessione invernale del calciomercato. “Ha già fatto sapere al tecnico del Besiktas che vorrebbe rientrare in Italia”, così scrive il portale turco sul classe 1991, riscattato non molto tempo dalla società attuale dal Torino per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Fino a questo momento l’annata per Ljajic non è delle migliori, avendo segnato un solo gol, e per questo potrebbe cambiare aria. Ci sarebbero Udinese ed Hellas Verona interessate al giocatore, due squadre che lottano per non retrocedere (anche se fin qui decisamente sopra le aspettative la stagione dei gialloblù di Juric).