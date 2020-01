Dalla Turchia, Nagatomo torna in Serie A: accordo col Bologna

Yuto Nagatomo è pronto a lasciare il Galatasaray, per lui ecco il Bologna. Dalla Turchia sono sicuri: il giapponese avrebbe anche già raggiunto l’accordo con i rossoblù.

Lo riporta Fanatik che spiega come il club turco, dopo aver acquistato dal Lipsia Marcelo Saracchi, terzino sinistro, potrebbe lasciar partire Nagatomo. L’ex Inter si appresta, dunque, a fare ritorno in Serie A alla corte di Sinisa Mihajlovic. Con i felsinei, l’esterno troverebbe il connazionale Tomiyasu accrescendo l’importanza del brand bolognese in un Paese strategicamente importante dal punto di vista commerciale come l’Asia.