Dall’Argentina: il piano di Messi per dire addio al Barcellona

“Al 90% Messi rimane al Barcellona e andrà via gratis l’anno prossimo”. Questa la clamorosa voce che rimbalza sul futuro della Pulce. I media argentini hanno fatto eco ad un’indiscrezione riportata da Tyc Sports secondo cui il 10 del Barcellona potrebbe rimanere un’altra stagione in maglia blaugrana e liberarsi gratuitamente nella prossima stagione.

Messi, addio.. tra un anno

Dopo la riunione di ieri sera fra il padre di Messi e il patron del Barcellona Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi avrebbe deciso “al 90%” di rimanere al Barcellona, in modo da andare via a parametro zero nel giugno del 2021, quando scadrà il suo contratto”. A sostenerlo, nel corso di una trasmissione molto seguita in Argentina, è stata l’emittente TyC Sports alla quale hanno fatto seguito tanti altri media. Secondo quanto si apprende, Messi starebbe valutando molto seriamente la possibilità di rimanere un altro anno. Nonostante la posizione abbastanza ferma dell’argentino, desideroso di liberarsi subito, esiste anche questa possibilità concreta.

In queste ore Jorge Messi e i suoi avvocati dovrebbero riunirsi per capire se ci siano margini d’azione col Barcellona per quanto riguarda la clausola rescissoria e il contratto con la società catalana.

