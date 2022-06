Dall’Argentina: Suarez ha un accordo con il River Plate

Luis Suarez è uno dei nomi più chiacchierati per questa sessione di calciomercato. L'attaccante si è appena svincolato dall' Atletico Madrid e molti club vorrebbero assicurarsi le prestazioni del Pistolero. Anche alcune società di Serie A sarebbero interessate all'uruguaiano: Juventus , Lazio e Fiorentina tra tutte. Nei giorni scorsi si sarebbe offerto ai bianconeri tramite i suoi agenti negli ultimi giorni, ma il club avrebbe scartato l'attaccante a causa delle richieste elevate sull'ingaggio. In questa stagione Suarez ha collezionato 35 partite e 11 reti, nonostante i suoi 35 anni. Ora starà a lui decidere il suo futuro e la prossima squadra.

Il futuro dell'attaccante potrebbe essere in Argentina, come raccontato da Radio Mitre: pare che il Pistolero abbia trovato un accordo con il River Plate, che lo porterà lontano dall’Europa dopo dieci anni di militanza nel Vecchio Continente. Niente Italia, dunque, per il centravanti uruguaiano.