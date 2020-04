Dall’Inghilterra: anche l’Inter su Willian

Tutti pazzi per Willian. Il brasiliano, al termine della stagione, vedrà scadere il proprio contratto con il Chelsea e sarà così libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero. Un’occasione che sta stuzzicando la fantasia di numerosi club, in particolare quella dell’Arsenal. I Gunners, grazie anche al pressing di David Luiz, ex compagno di squadra di Willian ai blues, starebbero premendo per convincere il giocatore, che però chiede un contratto triennale. Un impasse che potrebbe essere sfruttato da Liverpool e Inter, entrambe, come riporta il Sun, interessate al calciatore brasiliano.