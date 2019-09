Dall’Inghilterra, Arsenal stufo di Ozil: attaccante sul mercato, c’è un’offerta

Il calciomercato torna ad animarsi. A distanza di tre mesi dall’inizio della sessione invernale, c’è già un nome importante a disposizione di eventuali acquirenti: si tratta di Mesut Ozil. Infatti, l’attaccante tedesco sarebbe stato messo in vendita dall’Arsenal. Il club inglese, infatti, sarebbe intenzionato a cedere il suo ex pupillo, copiando la mossa del Manchester United con il caso di Alexis Sanchez. I Gunners sarebbero disposti a pagare parte del cospicuo stipendio del campione del mondo 2014 all’eventuale acquirente, pur di agevolare la cessione. Lo riporta il Sun. Attualmente, è già arrivata una prima offerta all’Arsenal: si tratta del Fenerbahce. Tuttavia, i turchi non hanno ancora trovato l’intesa con lo stesso Ozil.