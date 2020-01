Dall’Inghilterra: asse Chelsea-Inter, Blues su un attaccante nerazzurro

L’asse tra Chelsea e Inter sembra essere molto solido. I nerazzurri non hanno fatto mistero di essere interessati ad alcuni gioielli dei londinesi, preferendo in particolar modo Marcos Alonso e Olivier Giroud. Tuttavia, anche i Blues sembrano ricambiare l’apprezzamento: infatti, il club vincitore dell’ultima Europa League sembra deciso a piazzare un colpo in attacco per Frank Lampard e il giocatore prescelto sarebbe Gabigol, come riportato dal Sun. Il bomber brasiliano sarà a Milano in questi giorni per discutere del suo futuro con l’Inter, società detentrice del suo cartellino. Nelle ultime stagioni, Gabigol ha sempre giocato in prestito in altri club. Nel 2019 ha conquistato il Brasilerao e la Copa Libertadores con la maglia del Flamengo.