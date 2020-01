Dall’Inghilterra: Atletico Madrid, è Lacazette l’alternativa a Cavani

E’ Edinson Cavani il grande sogno di mercato dell’Atletico Madrid. L’attaccante, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, è in cima alla lista dei desideri del tecnico Diego Simeone, che ha chiesto alla dirigenza del club un rinforzo in attacco per la sua squadra. Viste le difficoltà di arrivare all’uruguaiano, i Colchoneros starebbero valutando anche delle soluzioni alternative.

IDEA LACAZETTE – Tra queste, la più concreta, secondo quanto raccolto da Sky Sports Uk, sarebbe quella che porta ad Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal. Il francese milita nei Gunners dall’estate del 2017, quando gli inglesi lo prelevarono dal Lione.