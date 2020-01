Dall’Inghilterra, attenta Inter: anche il Psg su Eriksen

Brutte notizie per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, come noto, sono da tempo sulle tracce di Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham in scadenza di contratto, ma su di lui, secondo quanto raccolto dal Mirror, avrebbe messo il mirino anche il Paris Saint-Germain. I francesi sarebbero infatti alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, con il danese che sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri. Una notizia che rischia di complicare i piani del club di Steven Zhang, che in questi giorni sta cercando di chiudere l’operazione per portare il giocatore degli Spurs a Milano.