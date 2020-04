Dall’Inghilterra, boom Kane: 200 milioni di sterline per prendere il bomber

Harry Kane via dal Tottenham: sì, ma al prezzo giusto. E tale somma si aggira attorno ai 200 milioni di sterline, quasi 230 milioni di euro. Lo scrive il Daily Mail in prima pagina e mette sull’attenti tutte le società interessate al centravanti inglese.

Come scrive il tabloid, il patron del Tottenham Daniel Levy ha aperto alla cessione del proprio capitano con il Manchester United in prima linea. Il patron Spurs vuole venderlo ai Red Devils ma solo per una cifra da record mondiale: 200 milioni di sterline. Su Kane anche Real Madrid e Juventus anche se la somma sembra fuori dal budget di mercato delle due società.