Dall’Inghilterra: Chelsea, apertura all’Inter per Alonso

Marcos Alonso si avvicina al ritorno in Italia. Merito dei passi in avanti fatti dalla trattativa tra il Chelsea, detentore del cartellino del giocatore, e l’Inter. Infatti, secondo quanto riportato dal Telegraph, i Blues avrebbero deciso di ascoltare e valutare le proposte dei nerazzurri. Il contratto di Alonso scadrà nel 2023. Per il giocatore si tratterebbe di un doppio ritorno: Marcos ha già militato in Italia ai tempi della Fiorentina e ha avuto modo di essere allenato da Antonio Conte al Chelsea tra il 2016 e il 2018. Nelle prossime settimane la trattativa potrebbe decollare.