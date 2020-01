Dall’Inghilterra, Chelsea pronto a maxi offerta per Alaba: lo vuole Lampard

Si accende il mercato di gennaio. Non solo quello italiano. Ecco dall’Inghilterra, il Mirror parla di un primo affare che interessa il Chelsea di Frank Lampard. Dopo l’ok per agire sul mercato da parte delle istituzioni, il blues potranno operare e chiudere trattative.

La prima potrebbe essere un esterno mancino. Lampard vuole David Alaba del Bayern Monaco. Con Marcos Alonso in uscita – su di lui l’Inter di Antonio Conte – il solo Emerson Palmieri non può bastare. Ecco l’idea dell’esperto terzino svizzero. Nonostante sia considerato incedibile dal club tedesco, il Chelsea spera di riuscire a chiudere l’affare con un’offerta da 70 milioni di euro. Il contratto del giocatore scade tra 18 mesi. In caso di arrivo di Alaba, l’Inter avrebbe il via libera per Alonso.