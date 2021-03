Dall’Inghilterra, Chelsea su Haaland: l’alternativa è un big della Serie A

Chi sarà l’uomo più ricercato nel calciomercato estivo? L’identikit sembra fornire indizi abbastanza evidenti: è giovanissimo, norvegese e segna a raffica. Sì, Erling Haaland è il giocatore più apprezzato grazie al suo rendimento straordinario. Sono tanti i club pronti a farsi avanti per lui. Tra questi c’è sicuramente il Chelsea.

ALTERNATIVA

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Telegraph”, i Blues sarebbero pronti a far follie per assicurarsi Haaland. Tuttavia non sarà semplice strappare il baby bomber classe 2000 al Borussia Dortmund. Lo stesso giornale inglese ha spiegato che nella strategia del Chelsea è previsto anche un piano B. Si tratta dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Per il belga sarebbe un ritorno, dato che ha già giocato con il club londinese, conquistando la Champions League 2012.