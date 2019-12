Dall’Inghilterra: clamoroso Aubameyang, potrebbe lasciare l’Arsenal. Su di lui Real e Barcellona

Clamorosa notizia di mercato proveniente dall’Inghilterra. Secondo quanto raccolto dal Sun, Pierre-Emeryck Aubameyang potrebbe infatti presto lasciare l’Arsenal. L’attaccante andrà in scadenza di contratto con i Gunners nel 2021 e ad ora non ci sarebbe ancora stato alcun contatto fra le parti per un prolungamento dell’accordo. Una situazione della quale sarebbero pronti ad approfittarne Real Madrid e Barcellona, grandi estimatrici del giocatore gabonese.

Aubameyang è all’Arsenal dal gennaio 2018. Per lui, in precedenza, esperienze anche con le maglie di Digione, Lilla, Monaco, Saint-Etienne e Borussia Dortmund.