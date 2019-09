Dall’Inghilterra: clamoroso scambio di mercato tra Juventus e Tottenham

Il mercato non conosce pause. Malgrado la finestra estiva dei trasferimenti si sia da poco conclusa, i club sono ancora a lavoro in vista della sessione di gennaio. Tra le società più attive vi è la Juventus, intenzionata a trovare una sistemazione per Paulo Dybala. Il giocatore, tra le altre, piace al Tottenham, che potrebbe dar vita a un clamoroso scambio con i bianconeri.

SCAMBIO – Secondo quanto raccolto da TalkSPORT, gli Spurs sarebbero pronti a cedere Christian Eriksen alla Vecchia Signora in cambio dell’argentino. Una soluzione gradita al club di Andrea Agnelli.