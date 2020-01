Dall’Inghilterra, clamoroso Willian: Mourinho lo vuole al Tottenham

Potrebbe essere al Tottenham il futuro di Willian. Il brasiliano, al termine della stagione, vedrà scadere il proprio contratto con il Chelsea, con le trattative per il rinnovo che, fin qui, non hanno avuto buon esito. Ecco così che numerosi club, anche italiani, hanno messo il giocatore nel mirino. Tra questi, un particolare pressing, come riporta l’Express, starebbe venendo portato avanti dagli Spurs di José Mourinho. Willian è infatti un vecchio pallino dello Special One, tanto che fu lui a volerlo al Chelsea nel 2013, quando il brasiliano sembrava vicino proprio al Tottenham. Adesso, a sette anni di distanza, il matrimonio fra gli Spurs e l’attaccante potrebbe finalmente celebrarsi.