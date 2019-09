Dall’Inghilterra: Costa ad un passo dallo United, ma Sarri…

Non solo grandi colpi. A volte il mercato regala rimpianti e delusioni. E’ il caso del Manchester United che era stato vicinissimo a piazzare un grande acquisto. I Red Devils avevano trovato l’intesa con Douglas Costa. Lo riporta il Daily Mail. Il giornale inglese ha svelato che la trattativa tra il club inglese ed i bianconeri sembrava ormai conclusa, ma a cambiare le carte in tavola ci ha pensato l’arrivo sulla panchina dei campioni d’Italia di Maurizio Sarri. Il successore di Massimiliano Allegri ha bloccato l’operazione in uscita, rovinando i piani dello United.