Dall’Inghilterra, Coutinho al Chelsea: pronti 80 milioni di euro

Potrebbe essere in terra inglese il futuro di Philippe Coutinho. Il brasiliano del Barcellona, attualmente al Bayern Monaco, potrebbe fare ritorno in Premier League. Stando a quanto riporta il Sun, infatti, l’ex calciatore anche di Inter e Liverpool sarebbe prossimo all’addio in Bundesliga ma non al ritorno in Spagna dove i blaugrana preferirebbero girarlo ancora in un’altra società in prestito in modo definitivo.

E proprio in tema di cessione, il Barcellona potrebbe dire di sì all’offerta da 80 milioni di euro messa sul piatto dal Chelsea. I blues, secondo il tabloid britannico, sarebbero pronti a sborsare l’importante cifra per il cartellino del brasiliano. La squadra allenata da Lampard potrebbe perdere Willian e Pedro a parametro zero e rifarsi quindi con Coutinho sul quale ci sono anche gli occhi di Manchester United e Tottenham.