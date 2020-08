Dall’Inghilterra, Cristiano Ronaldo via dalla Juventus: bastano 60 milioni

Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra ancora incerto nonostante la smentite del suo entourage e le conferme arrivate dal presidente Agnelli nelle scorse giornate. In Inghilterra, infatti, sono convinti che la Juventus lo abbia messo in vendita e che potrebbe anche pensare di incassare una cifra abbastanza abbordabile per il portoghese.

Cristiano Ronaldo: ‘bastano’ 60 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal The Sun, infatti, il portoghese non è considerato uno degli incedibili in casa bianconera e il patron Agnelli, al netto delle dichiarazioni rilasciate, potrebbe cederlo se arrivasse un’offerta importante da 60 milioni di euro. Il tabloid britannico appare abbastanza sicuro che la Juventus potrebbe privarsi del 5 volte Pallone d’Oro in caso di offerta simile. Le squadre interessate all’ex Real Madrid sarebbero il Paris Saint-Germain e le due squadre di Manchester, City e United.

