Dall’Inghilterra: De Ligt-Juve, possibile addio a fine stagione

E’ stato uno dei grandi colpi del mercato estivo. La Juventus non ha avuto dubbi sul suo conto, arrivando a spendere oltre 70 milioni di euro pur di averlo in squadra. Eppure l’avventura italiana di Matthjis De Ligt non sembra procedere nel migliore dei modi. Tra errori e infortuni, l’olandese ex Ajax rischia addirittura di perdere la titolarità. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri non sarebbe affatto convinto dal giocatore, al punto da preferirgli Merih Demiral. Così prende corpo un’ipotesi clamorosa e inimmaginabile fino a qualche mese fa: il divorzio a fine stagione. De Ligt potrebbe trasferirsi al Barcellona.