Dall’Inghilterra, deciso futuro di Pogba e la Juventus cambia strategia…

Paul Pogba potrebbe andare al Real Madrid. Il centrocampista classe 1993 della nazionale francese e del Manchester United sarebbe molto lontano dalla Juventus nonostante i rumors dei mesi scorsi e le voci di un possibile ritorno a Torino. Stando ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate da Four Four Two, infatti, il club britannico avrebbe trovato un accordo con i blancos per la prossima stagione.

Pogba verso il Real Madrid: la Juventus cambia obiettivo

Da quanto si apprende, il Real Madrid avrebbe trovato l’accordo con i Red Devils per la cessione del cartellino del Polpo. L’operazione andrebbe in porto sulla base di circa 60 milioni di euro. Se la trattativa tra i 2 club dovesse essere confermata, la Juventus, spettatrice dell’affare, cambierebbe i propri piani per il centrocampo andando a puntare il giovane Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002 del Rennes che era entrato nella lista dei desideri proprio dei blancos e non solo…