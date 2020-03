Potrebbe essere lontano da Napoli il futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante andrà in scadenza di contratto con gli azzurri nel 2021 e, in caso di mancato rinnovo, potrebbe essere ceduto già durante la prossima estate. Su di lui, come riporta Talk Sport, hanno messo gli occhi due big di Premier League.

OFFERTA – Ad aver messo nel mirino il polacco sarebbero Tottenham ed Arsenal, che starebbero valutando l’offerta da proporre al club di Aurelio De Laurentiis.