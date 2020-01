Dall’Inghilterra: due club di Premier pronti a fare follie per Koulibaly

Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere lontano dal Napoli. Il difensore senegalese, in questa prima parte di stagione, non è stato in grado di ripetere l’ottimo andamento offerto nello scorso torneo, ma questo non ha spento l’interesse nei suoi confronti. In particolare, due club di Premier League sarebbero pronti a fare follie pur di aggiudicarsene le prestazioni in estate.

BIG – Secondo quanto raccolto dal Daily Star, Chelsea e Tottenham potrebbero offrire una cifra attorno ai 114 milioni di euro per il giocatore. Una cifra che potrebbe far vacillare il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis.

